Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем между сборными Уругвая и Южной Кореи

Катарский оркестр исполнил песню «Катюша» перед матчем 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 между сборными Уругвая и Южной Кореи, сообщает ТАСС.

Болельщики, собравшиеся перед игрой у стадиона, восприняли музыку овацией, старались подпевать и танцевали.

Матч группы H Уругвай — Южная Корея проходит на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне.

Во втором туре сборная Уругвая сыграет с Португалией 28 ноября, а национальная команда Южной Кореи встретится с Ганой в этот же день.