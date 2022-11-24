Катарский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем между сборными Уругвая и Южной Кореи
Катарский оркестр исполнил песню «Катюша» перед матчем 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 между сборными Уругвая и Южной Кореи, сообщает ТАСС.
Болельщики, собравшиеся перед игрой у стадиона, восприняли музыку овацией, старались подпевать и танцевали.
Матч группы H Уругвай — Южная Корея проходит на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне.
Во втором туре сборная Уругвая сыграет с Португалией 28 ноября, а национальная команда Южной Кореи встретится с Ганой в этот же день.
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