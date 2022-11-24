Португалия — Гана: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В четверг, 24 ноября сборная Португалии сыграет против Ганы в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «974» в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени.

Сборные Португалии и Ганы играют в группе H вместе с Уругваем и Южной Кореей.

Следить за матчем Португалия — Гана вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.