Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам

Сборная Эквадора со счетом 2:0 победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу.

В этом матче было нанесено лишь 11 ударов — это повторение антирекорда в матче ЧМ.

Катар стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, проигравшей в матче открытия турнира.

Сборная Эквадора вышла в лидеры турнирной таблицы группы А, набрав три очка. У сборной Катара ни одного балла.

Команды Нидерландов и Сенегала проведут свою встречу в понедельник, начало — 19.00 (мск).