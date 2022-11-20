Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам
Сборная Эквадора со счетом 2:0 победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу.
В этом матче было нанесено лишь 11 ударов — это повторение антирекорда в матче ЧМ.
Катар стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, проигравшей в матче открытия турнира.
Сборная Эквадора вышла в лидеры турнирной таблицы группы А, набрав три очка. У сборной Катара ни одного балла.
Команды Нидерландов и Сенегала проведут свою встречу в понедельник, начало — 19.00 (мск).
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