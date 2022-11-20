Нобоа назвал сборную Эквадора суперкомандой после победы над Катаром

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Эквадора над Катаром (2:0) в стартовом матче чемпионата мира-2022.

«Игра мне очень понравилась. Эквадор оборонялся очень хорошо, компактно. С каждой минутой играли вертикально. Очень понравилось. Реально суперкоманда. Это первый шаг! Посмотрим, что будет дальше», — сказал Нобоа «СЭ».

Сборная Эквадора возглавляет группу A с 3 очками. Во втором туре команда встретится с Нидерландами, матч пройдет 25 ноября. В этот же день Катар сыграет с Сенегалом.