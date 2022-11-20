Мостовой о матче открытия ЧМ-2022: «Из группы A выйдет тот, кто больше забьет Катару»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор (0:2).

«Бросилось в глаза, что уровень футболистов Катара ниже среднего. Первые минут тридцать на поле была одна команда, которая сделала себе задел в два мяча. Эквадор — хорошая команда, но она попала в группу, из которой сложно выйти в плей-офф. Скорее всего, выйдет из группы тот, кто больше забьет Катару», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Эквадора возглавляет группу A с 3 очками, Катар занимает последнюю строчку. В понедельник, 21 ноября состоится второй матч группы в рамках первого тура ЧМ-2022, в котором сыграют Нидерланды и Сенегал.

Во втором туре команда встретится с Нидерландами, матч пройдет 25 ноября. В этот же день Катар сыграет с Сенегалом.