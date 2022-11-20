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Сегодня, 21:21

Мостовой о матче открытия ЧМ-2022: «Из группы A выйдет тот, кто больше забьет Катару»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор (0:2).

«Бросилось в глаза, что уровень футболистов Катара ниже среднего. Первые минут тридцать на поле была одна команда, которая сделала себе задел в два мяча. Эквадор — хорошая команда, но она попала в группу, из которой сложно выйти в плей-офф. Скорее всего, выйдет из группы тот, кто больше забьет Катару», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Эквадора возглавляет группу A с 3 очками, Катар занимает последнюю строчку. В понедельник, 21 ноября состоится второй матч группы в рамках первого тура ЧМ-2022, в котором сыграют Нидерланды и Сенегал.

Во втором туре команда встретится с Нидерландами, матч пройдет 25 ноября. В этот же день Катар сыграет с Сенегалом.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Александр Мостовой
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
3
0
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