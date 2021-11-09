Вратарь сборной России Хайкин ответил на вопрос об интересе клубов АПЛ
Голкипер сборной России и норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин ответил на вопрос об интересе клубов АПЛ.
— Вы приехали не основным вратарем. Осознаете это?
— Скажут играть — буду играть. Все должны быть готовы. Нет такого, что приезжают познакомиться. Каждый должен быть готов на сто процентов.
— Что-то необычное было при работе с Кафановым?
— Понравилась ознакомительная, втягивающая тренировка. Виталий Витальевич — легенда и мастер своего дела. Приятно с ним работать .
— Что знаете об интересе «Норвича» и «Уотфорда»?
— Вообще ничего не знаю.
— Но видели?
— Видел.
— Спокойно относитесь к этому? Это же ваша мечта — АПЛ.
— Мечта мечтой, но у меня сезон в разгаре, шесть матчей осталось. Вся концентрация об этом.
— А переезд в Россию рассматриваете?
— Не рассматривают ничего, я сконцентрировал на чемпионате, — сказал Хайкин.
Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало — 20:00 по московскому времени.
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