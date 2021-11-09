Вратарь сборной России Хайкин ответил на вопрос об интересе клубов АПЛ

Голкипер сборной России и норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин ответил на вопрос об интересе клубов АПЛ.

— Вы приехали не основным вратарем. Осознаете это?

— Скажут играть — буду играть. Все должны быть готовы. Нет такого, что приезжают познакомиться. Каждый должен быть готов на сто процентов.

— Что-то необычное было при работе с Кафановым?

— Понравилась ознакомительная, втягивающая тренировка. Виталий Витальевич — легенда и мастер своего дела. Приятно с ним работать .

— Что знаете об интересе «Норвича» и «Уотфорда»?

— Вообще ничего не знаю.

— Но видели?

— Видел.

— Спокойно относитесь к этому? Это же ваша мечта — АПЛ.

— Мечта мечтой, но у меня сезон в разгаре, шесть матчей осталось. Вся концентрация об этом.

— А переезд в Россию рассматриваете?

— Не рассматривают ничего, я сконцентрировал на чемпионате, — сказал Хайкин.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало — 20:00 по московскому времени.