Карпин: «Сегодня больше говорили про психологию, игроки говорят, что все из-за головы»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о сегодняшней встрече с игроками национальной команды.
— Сегодня больше говорили про психологию. Они говорят, что все из-за головы. Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось.
Футболисты нашли отклик в моих словах о страхе мяча. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было.
— А Модрича?
— Не было такого. Это коллективная игра. Это был решающий матч. Сейчас будет стыковой матч, где отвественности еще больше
— Обсуждали ли вы ваши слова о возможном уходе?
— Мы не обсуждали мои слова об уходе. Нет.
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