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Карпин: «Сегодня больше говорили про психологию, игроки говорят, что все из-за головы»

21:15
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о сегодняшней встрече с игроками национальной команды.

 — Сегодня больше говорили про психологию. Они говорят, что все из-за головы. Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось.

Футболисты нашли отклик в моих словах о страхе мяча. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было.

— А Модрича?

— Не было такого. Это коллективная игра. Это был решающий матч. Сейчас будет стыковой матч, где отвественности еще больше

— Обсуждали ли вы ваши слова о возможном уходе?

— Мы не обсуждали мои слова об уходе. Нет.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты