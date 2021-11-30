Карпин больше не планирует проводить командных собраний в этом году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не планирует делать командные собрания регулярными.

<br>

«Таких встреч больше не будет до конца года. Впереди тур, европейские игры. Такие собрания очень полезны. Хотел бы каждую неделю встречаться. У меня были разные — индивидуальные, группами. Они будут продолжаться и в феврале. А командой встречаться удобнее. Невозможно будет провести эти встречи», — заявил тренер.

В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 Россия сыграет со сборной Польши. Встреча пройдет 24 марта на одном из российских стадионов.