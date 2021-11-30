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Карпин больше не планирует проводить командных собраний в этом году

21:15
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не планирует делать командные собрания регулярными.

«Таких встреч больше не будет до конца года. Впереди тур, европейские игры. Такие собрания очень полезны. Хотел бы каждую неделю встречаться. У меня были разные — индивидуальные, группами. Они будут продолжаться и в феврале. А командой встречаться удобнее. Невозможно будет провести эти встречи», — заявил тренер.

В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 Россия сыграет со сборной Польши. Встреча пройдет 24 марта на одном из российских стадионов.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты