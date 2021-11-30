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Карпин не против товарищеского матча со сборной Италии

21:13
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, как относится к возможности провести товарищеский матч с командой Италии.

«Сыграть с Италией? Смотря где, когда и в каких условиях. Тут все будет зависеть от разных факторов.

РФС ничего не говорил про февральский сбор. Ни по какому. Тур перенесли — и это хорошо.

Италия так делает? Они находятся не в тренировочном периоде. У нас все команды готовятся в соревновательный период. В клубе важно наигрывать связи в этот момент. Как клубный тренер - я бы не хотел отпускать. Хотелось бы получить 10 дней. Еще не утверждено, что тур перенесен. Много вопросов. Все обсуждения будут после понимания, кто вышел в евровесну», — заявил Карпин.

Как стало известно «СЭ» из источников на Апеннинах, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты