Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о победе национальной команды в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Кипра (6:0).

«Все уже думают о матче с хорватами. Игра с Кипром показала, что наши в хорошем настроении. В первом тайме еще какая-то борьба присутствовала, но после перерыва и двух забитых подряд голов киприоты встали — такое ощущение, что им просто нужно было матч добегать. Это абсолютно разные матчи, давайте не будем сравнивать Кипр с хорватами, которые играли в финале чемпионата мира. Понятно, что игроки постарели, немного другая команда сейчас. Но там абсолютно другого уровня футболисты, поэтому обращать внимание на матч с Кипром — это получилась проходная игра, подготовка, чтобы наши с хорошим настроением поехали в Хорватию.

Не надо говорить и о легкой победе — в первом тайме киприоты имели пару моментов, и Сафонов спас разочек-другой. Но основная игра предстоит 14 числа. Сейчас нужно просто сказать: молодцы, что забили шесть мячей, сыграли на ноль и провели очень хороший второй тайм. Но киприоты доигрывали матч и особо не парились, два пропускать или шесть.

Ребята должны выходить и биться. Это один матч, который выводит или не выводит нашу команду в финальную пульку чемпионата мира. Должна быть хорошая организация и самоотдача, надо сыграть очень внимательно в обороне, все может решить один гол. У нас есть, кому в контратаку убежать. Давление будет со всех сторон, всем известно, какие болельщики в Хорватии — одни из самых громких и шумных, умеют болеть и переживать», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Матч заключительного тура отборочного этапа между сборными Хорватии и России пройдет в Сплите 14 ноября.