Карпин рассказал о разговоре со Смоловым перед вызовом в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, о чем общался с нападающим Федором Смоловым перед вызовом форварда «Локомотива» в национальную команду.

— Я разговаривал с ним до вызова по телефону. Хорошо пообщались, проговорили многие моменты, которые могут случиться в сборной: что может играть, а может и не играть, что, может, вызову или не вызову. Говорили, что он должен быть к этому готов, если хочет играть в сборной. В сборной нет основных футболистов, все зависит от состояния. Сейчас Федя здорово выглядит и в «Локомотиве», и в сборной неплохо выступил. Но это не значит, что через месяц он будет находиться в такой же форме. Если не будет в такой форме, то и в сборной его не будет. У меня такое видение. Человек должен быть в хорошей форме в своем клубе, чтобы попасть в сборную.

С Федей все это проговорили, он абсолютно нормально на это отреагировал. Сам сказал, что изменился. Смолов говорил, что ошибки, которые были по молодости (он сам так сказал), были в прошлом, теперь он прекрасно понимает, куда едет, а мне, как тренеру, самому решать. Вообще никаких проблем.

После победы над Мальтой сборная России набрала 13 очков в шести матчах и занимает второе место в группе H. Ранее в сентябре наша команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и в гостях победила Кипр (2:0).