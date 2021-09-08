Карпин оценил первый опыт в сборной России и высказался о векторе работы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» оценил первый опыт в национальной команде.

— Чем больше всего довольны в этих трех матчах, кроме набранных очков?

— Больше всего доволен отношением игроков ко всему. Начиная от быта, восстановления и отдыха, правильного поведения, самоотдачи на поле и внимания на теориях, того интереса, который они проявляют к происходящему в сборной. Это больше всего порадовало. То, что мы делали там, было не зря. У многих игроков все это отложилось, что-то щелкнуло после сбора, и это поможет им в их дальнейшей карьере.

— После этого сбора у вас есть ощущение, что ваши взгляды не нуждаются в корректировке и должен прийти результат, потому что сборная — новый опыт, это все же не клуб?

— Да, это новый опыт. После первого насыщенного сбора с тремя играми информации для осмысления и переваривания очень много. Пока еще в стрессе, вчера только игра закончилась. Надо все спокойно проанализировать и пересмотреть. Я верю, что вектор, который мы сейчас задали — получается, лучше или хуже — это другой вопрос. Но я думаю, что мы будем следовать этому вектору. Не факт, что все те же футболисты будут на следующем сборе, но вектор, который я задал, я хочу его продолжать.

После победы над Мальтой сборная России набрала 13 очков в шести матчах и занимает второе место в группе H. Ранее в сентябре наша команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и в гостях победила Кипр (2:0).