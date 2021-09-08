Карпин объяснил выбор схемы для сборной России и проблемы Головина и Миранчука

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что модель 4-3-3 является идеальной с учетом тренерской философии или подбора игроков сборной.

— Эта модель — нравится или нет, считаю, интересная. Сейчас в футболе она современная, назовем так. Звучит красиво. И уровень футболистов, как считаю, позволяет играть в такой схеме и в такой футбол, — заявил Карпин.

Отдельно тренер порассуждал о том, когда в такой схеме себя проявят Александр Головин и Алексей Миранчук.

— Схемы не играют в футбол, все равно играют люди. Играют 10 на 10. Расставил ты 5-3-2, 5-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 — все равно получается 10. Месси поставь в любую схему, он будет играть в любой схеме, потому что Месси это Месси. Где-то удобнее, где-то чуть-чуть неудобнее. Конкретно про Головина: он может играть в любой схеме, может играть везде хорошо, либо также — везде плохо. Дело не в схеме, — сказал Карпин.

Также тренер высказался о проблемах Арсена Захаряна при отработке в защите в этой схеме.

— Подождите, а в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад? Также отрабатывал, и было все великолепно. По мне, один из лучших игроков матча с Хорватией. Здесь что поменялось? С Хорватией еще больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось? Здесь этого не надо искать. Стабильность? У 18-летнего мальчика?