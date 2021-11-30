Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Карпин рассказал о футболистах, которые пропустили командное собрание сборной России

21:09
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о тех футболистах, который пропустили командное собрание.

«Мы знали заранее о собрании. У «Зенита» тренировочный процесс. Могли остаться? Это решение клуба.

Не было Захаряна и Глушакова? Глобально позвали тех, кто слышал и понимал все, о чем говорили с сентябрях. Да, например, уехал Жемалетдинов.

Жемалетдинов опоздал? Никто не ругал его. Он предупредил», — отметил Карпин.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора Севастиан Терлецкий все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Сенатор Ковитиди прокомментировала слова Лукашенко о принадлежности Крыма к РФ
4
2
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты