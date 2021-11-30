Карпин рассказал о футболистах, которые пропустили командное собрание сборной России
21:09
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о тех футболистах, который пропустили командное собрание.
«Мы знали заранее о собрании. У «Зенита» тренировочный процесс. Могли остаться? Это решение клуба.
Не было Захаряна и Глушакова? Глобально позвали тех, кто слышал и понимал все, о чем говорили с сентябрях. Да, например, уехал Жемалетдинов.
Жемалетдинов опоздал? Никто не ругал его. Он предупредил», — отметил Карпин.
24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю