Карпин рассказал о футболистах, которые пропустили командное собрание сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о тех футболистах, который пропустили командное собрание.

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«Мы знали заранее о собрании. У «Зенита» тренировочный процесс. Могли остаться? Это решение клуба.

Не было Захаряна и Глушакова? Глобально позвали тех, кто слышал и понимал все, о чем говорили с сентябрях. Да, например, уехал Жемалетдинов.

Жемалетдинов опоздал? Никто не ругал его. Он предупредил», — отметил Карпин.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.