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Карпин — о встрече с игроками сборной: «Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил»

21:07
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками национальной команды.

«Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно. Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые из-за погодных условий. Лучше встречаться, чем не встречаться. У нас не было шансов пригласить легионеров. Никто не в восторге лишний раз летать. Но все согласились. Например, Гончаренко со мной созвонился», — сказал Карпин.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

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