Карпин ответил на вопрос, может ли сборная России играть так, как Испания или Италия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, на какую игру нужно ориентироваться национальной команде.

— Ориентир точно не «Ростов». И думаю, что не Италия, не Испания. Есть в принципе тенденции в европейском футболе, это одни из лучших его представителей. Если мы говорим конкретно об этих двух сборных, которые вы назвали, они в принципе играют в похожий футбол, ну, пытаются играть в похожий. Потому что когда Италия играла с Испанией, и Испания не дала Италии играть в тот футбол, в который она привыкла, потому что смогла забрать мяч у Италии. Есть противостоящая сборная. Итальянцы пробовали прессинговать минут 7-8, но не смогли, поэтому откатились на свою половину поля. И Испания доминировала, что касается именно владения мяча, ну и моментов, я думаю, больше создавала.

Поэтому нельзя говорить, что мы так будем играть, будем владеть мячом. Просто другая команда может его не отдать. То, что мы хотели бы так играть — с высоким прессингом и в контроль мяча, как любят говорить, любой тренер, наверное, этого хочет. Но есть противоборствующая сторона, которая тебе в этом мешает. Здесь еще зависит от силы соперника. С теми же хорватами получилось где-то минут 15-20, после 20-й минуты уже не получалось. Пришлось откатываться на свою половину поля, но не потому, что мы хотели так, а потому что нас заставили, — сказал Карпин.