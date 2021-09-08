Карпин сравнил стиль игры сборной России и «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» ответил на вопрос, почему в матче отбора ЧМ-2022 против хорватов (0:0) пропал прессинг, а полузащитники Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов вовремя не среагировали на перестроение соперников.

— Да, пропал прессинг, когда Брозович начал опускаться в линию защитников для розыгрыша. Если говорить конкретно про эту игру и подготовку, то, как говорил, тренируясь и отрабатывая прессинг один день, освоить все невозможно. Понятно, что для многих футболистов это было в диковинку. Хотя не для Тюкавина и Захаряна, например, потому что «Динамо» проповедует похожий футбол, или мы — похожий на «Динамо», не суть.

Понятно, что перестроиться, когда противоборствующая сторона меняет что-то, сами футболисты в этот момент, наверное, не могут. Для них в диковинку и то, что делали до этого, было, первые 15 минут. А потом что-то еще изменилось и стало по-другому. Понятно, что они где-то растерялись, может быть. Но это нормально. Если бы прошло две недели тренировок, причем нормальных, потому что сейчас за десять дней была только одна хорошая тренировка, а остальное — восстановление и предыгровые занятия, где корректировали какие-то моменты под соперника, структура прессинга менялась... Поэтому нереально, чтобы футболисты сами по ходу перестроились и поняли, как надо менять структуру прессинга. Это невозможно в данной ситуации.