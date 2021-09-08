Карпин рассказал, насколько сильно рисковал в игре в первых матчах сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о решениях, которые принимал в первых матчах национальной команды под его руководством.

— Риск играть так, как мы хотели и предложили играть футболистам, был во всем. Я это понимал. Не тренируясь, не отрабатывая тот же прессинг... Сказать, что мы его отработали, доработали, понятно, нельзя. Да, было много теоретических занятий, была реально одна тренировка на отрабатывание прессинга. Понятно, что миллион всяких перестроений — надо закрывать линии передач, зоны — это все не может уложиться за одну тренировку. Это просто нереально. Но могу отметить, что даже за одну тренировку ребята многое схватили и поняли, многое уже делали. Получалось хуже или лучше — это уже другой вопрос, но что-то уже получалось, это уже хорошо.

Просто приведу пример. Для того чтобы в «Ростове» (опять же сравнивая, хотя такие сравнения, наверное, нельзя делать), чтобы что-то начало получаться, уходило, к примеру, десять дней реальных тренировок, иногда и по две тренировки в день. Здесь сделали за одну тренировку. Понятно, что футболисты высокого класса и выше классом, они и ментально выше, могут быстрее и больше усвоить информации. И это нормально, поэтому они и игроки сборной. Даже при этом всем риск был, и большой. Этот риск потом был виден на поле. Были отрезки неплохие, были отрезки плохие: где-то проваливались, где-то просела физика, поэтому риска во всем было много, — заявил Карпин.

Сборная стартовала с новым тренером с ничьей с Хорватией (0:0) и побед над Кипром и Мальтой (дважды 2:0).