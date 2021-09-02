Нагорный считает, что сборной России не хватает Хабиба
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный после матча Россия — Хорватия (0:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 отметил, что российской команде не хватает Хабиба Нурмагомедова. По его мнению, бывший боец UFC добавил бы мотивации.
«Матч понравился. Хабиба в составе не хватает для мотивации», — сказал Нагорный.
Напомним, сборная России провела первый официальный матч под руководством Валерия Карпина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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