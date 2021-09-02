Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с Хорватией (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 оценил игру полузащитников Александра Головина и Дмитрия Баринова.

— Головин вышел не в атакующей тройке, а в глубине. Чего хотели добиться этим переводом?

— Идея такая, что Головин, по моему мнению, игрок центра поля, а не фланговый игрок в системе 4-3-3. Фланговые игроки — не полузащитники, а нападающие. Ионов, Захарян, постоянно играющий в Динамо по той же схеме и знающий требования. Головин с его объемом мог помочь в центре поля и в обороне, и в атаке — как позиционной, так и быстрой.

— Дмитрий Баринов начал сезон неоднозначно, получил две красные карточки из-за двух желтых. Получил желтую и сегодня. Неврничали ли насчет возможной второй желтой? И что посоветуете Николичу в этом плане?

— Николич, думаю, сам разберется, что ему говорить Баринову в Локомотиве. Я никто, чтобы ему советовать. Сказали Баринову повнимательнее со второй, тем более что примеры были.

— Что сказали Миранчуку, поменяв его? Как он сыграл, на ваш взгляд?

— Тактическую схему мы не меняли. Заболотный так же вышел играть центрального нападающего по 4-3-3. Леше сказал: «Спасибо, молодец, отработал 45 минут, давно не играл столько в официальных играх, тем более против такого соперника с таким уровнем подготовки». У него была рваная предсезонка, он не в лучшем игровом тонусе.