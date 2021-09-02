Карпин — об игре Баринова: «Я никто, чтобы советовать Николичу, что говорить игроку»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с Хорватией (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 оценил игру полузащитников Александра Головина и Дмитрия Баринова.
— Головин вышел не в атакующей тройке, а в глубине. Чего хотели добиться этим переводом?
— Идея такая, что Головин, по моему мнению, игрок центра поля, а не фланговый игрок в системе 4-3-3. Фланговые игроки — не полузащитники, а нападающие. Ионов, Захарян, постоянно играющий в Динамо по той же схеме и знающий требования. Головин с его объемом мог помочь в центре поля и в обороне, и в атаке — как позиционной, так и быстрой.
— Дмитрий Баринов начал сезон неоднозначно, получил две красные карточки из-за двух желтых. Получил желтую и сегодня. Неврничали ли насчет возможной второй желтой? И что посоветуете Николичу в этом плане?
— Николич, думаю, сам разберется, что ему говорить Баринову в Локомотиве. Я никто, чтобы ему советовать. Сказали Баринову повнимательнее со второй, тем более что примеры были.
— Что сказали Миранчуку, поменяв его? Как он сыграл, на ваш взгляд?
— Тактическую схему мы не меняли. Заболотный так же вышел играть центрального нападающего по 4-3-3. Леше сказал: «Спасибо, молодец, отработал 45 минут, давно не играл столько в официальных играх, тем более против такого соперника с таким уровнем подготовки». У него была рваная предсезонка, он не в лучшем игровом тонусе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю