Карпин рассказал, чем было вызвано его раздражение во время матча с хорватами
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:0) рассказал, какие эпизоды вызвали у него раздражение.
— Можете рассказать о выборе полузащитников? Во-первых, интересно, что они играли в линию, без ярко выраженного опорника. Рассматривали ли Фомина, успешно играющего за «Динамо», почему обошлись без опытного Зобнина? И довольны ли игрой Головина?
— Да, тройка должна была играть в линию, Баринов иногда выдвигаться выше. Фомин больше играет правее или левее от Моро, навыки оборонительные в этой позиции развиты именно в этой позиции. Еще были Ерохин, Зобнин, Фомин, надо было выбирать. Выбрали Головина и Кузяева, которые находятся в хорошей физической форме, помимо их мастерства. Головиным доволен. Насколько — смотря по какой шкале оценивать. Думаю, он может играть и лучше — в этом тоже не сомневаюсь.
Хорваты, на всякий случай, входят в топ-8 рейтинга ФИФА. Они хорошие футболисты, против которых тяжело играть. Как бы ты ни сопротивлялся, хочешь не хочешь, приходится опускаться, как бы ты ни хотел прессинговать. Это связано с высоким индивидуальным мастерством. Во втором тайме подустали больше, чем в первом тайме.
— В нескольких эпизодах действия игроков вызвали у вас раздражение. Правильно ли, что в первую очередь то, как Миранчук вступал в отбор?
— Раздражение было связано с необоснованными потерями. Когда торопились, когда можно было взять паузу с мячом. Все понятно, что это от большого желания сыграть вперед, приблизиться к воротам соперника. По поводу самоотдачи, борьбы, желания не то что раздражения нет — только благодарность сегодняшней команде можно выразить. И стартовому составу, и тем, кто вышел на замену.
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