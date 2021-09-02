Хабиб Нурмагомедов: «Заболотный такой же по уровню, как и Дзюба»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии (0:0) отметил, что Федора Смолова не хватало. Также он считает, что уровень Артема Дзюбы такой же, как и у Антона Заболотного.

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— На ваш взгляд, Смолова не хватало?

— Да, можно было бы Смолова, Макарова привлечь, а так, хорошая игра.

— А Дзюбу?

— Заболотный такой же по уровню, как и Дзюба.

— Дзюба все-таки был три года лучшим футболистом страны. Сейчас уже нет?

— Я тоже был долгое время чемпионом , сейчас там уже другой чемпион.