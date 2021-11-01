Карпин о составе сборной: «Мы вызвали тех, кого считаем нужными»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об окончательном составе национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

«Мы вызвали тех, кого считаем нужными. Если нам надо будет, из молодежной сборной мы в любой момент можем кого-нибудь забрать.

Мы следим за всеми командами. Вчера, например, в матче «Химок» с «Уралом» следил за Глушаковым".

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России по футболу занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).