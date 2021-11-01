Карпин о составе сборной: «Мы вызвали тех, кого считаем нужными»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об окончательном составе национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.
«Мы вызвали тех, кого считаем нужными. Если нам надо будет, из молодежной сборной мы в любой момент можем кого-нибудь забрать.
Мы следим за всеми командами. Вчера, например, в матче «Химок» с «Уралом» следил за Глушаковым".
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России по футболу занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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