Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном проведении чемпионата мира каждые два года.

«Чемпионат мира раз в два года? Честно говоря, у меня никакого мнения нет по этому поводу», — сказал Карпин.

Летом 2021 года Федерация футбола Саудовской Аравии выдвинуло предложение проводить чемпионат мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.

С 1930 года турнир проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (зимой 2022 года), а также в Канаде, Мексике и США (2026).