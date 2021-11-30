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72-летний Пекерман стал главным тренером сборной Венесуэлы

22:36
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Аргентинский специалист Хосе Нестор Пекерман занял пост главного тренера сборной Венесуэлы. Контракт с 72-летним специалистом заключен на пять лет.

Дебют тренера в сборной Венесуэлы состоится 27 января, когда венесуэльцы примут Боливию в 15-м туре отборочного раунда к чемпионату мира-2022. Сейчас команда занимает последнее, 10-е место, в турнирной таблице.

Под руководством Пекермана Колумбия выступала на чемпионате мира в России. Тогда колумбийцы добрались до 1/8 финала, где по пенальти уступили сборной Англии.

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Иван Шитик все материалы автора
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