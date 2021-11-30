72-летний Пекерман стал главным тренером сборной Венесуэлы
22:36
Аргентинский специалист Хосе Нестор Пекерман занял пост главного тренера сборной Венесуэлы. Контракт с 72-летним специалистом заключен на пять лет.
Дебют тренера в сборной Венесуэлы состоится 27 января, когда венесуэльцы примут Боливию в 15-м туре отборочного раунда к чемпионату мира-2022. Сейчас команда занимает последнее, 10-е место, в турнирной таблице.
Под руководством Пекермана Колумбия выступала на чемпионате мира в России. Тогда колумбийцы добрались до 1/8 финала, где по пенальти уступили сборной Англии.
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