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«По голове бить что ли?» Карпин рассказал, как выбросить из головы Хорватию и думать о Кипре

20:14
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра рассказал, как игрокам сосредоточиться на этом матче, а не на игре с Хорватией.

— Как сделать так, чтобы игроки выбросили из головы Хорватию и думали о Кипре?

— Что бы я ни говорил, возможно, что-то такое присутствует в подсознании. Есть ли такой риск? Да, есть. Надо риск минимизировать.

— Как?

— Разговорами. Как еще? По голове бить что ли?

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры