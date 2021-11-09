«По голове бить что ли?» Карпин рассказал, как выбросить из головы Хорватию и думать о Кипре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра рассказал, как игрокам сосредоточиться на этом матче, а не на игре с Хорватией.

— Как сделать так, чтобы игроки выбросили из головы Хорватию и думали о Кипре?

— Что бы я ни говорил, возможно, что-то такое присутствует в подсознании. Есть ли такой риск? Да, есть. Надо риск минимизировать.

— Как?

— Разговорами. Как еще? По голове бить что ли?

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября. Начало в 20.00 по московскому времени.