«Поле безобразное». Карпин раскритиковал качество газона на стадионе в Санкт-Петербурге
22:53
Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен качеством газона в Санкт-Петербурге, где команда провела отборочный матч ЧМ-2022 против Кипра (6:0).
— Какие у вас впечатления от стадиона?
— Впечатления после победы приятные, радостные. Но говорить о тенденции, что он стал счастливым для меня по одной игре не стоит. В Питере, думаю, сборная еще проведет матч — со мной или без меня. Но, честно говоря, поле не лучшего качества. Если говорить честно, то поле безобразное — на удивление.
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