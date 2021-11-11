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«Поле безобразное». Карпин раскритиковал качество газона на стадионе в Санкт-Петербурге

22:53
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен качеством газона в Санкт-Петербурге, где команда провела отборочный матч ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

— Какие у вас впечатления от стадиона?

— Впечатления после победы приятные, радостные. Но говорить о тенденции, что он стал счастливым для меня по одной игре не стоит. В Питере, думаю, сборная еще проведет матч — со мной или без меня. Но, честно говоря, поле не лучшего качества. Если говорить честно, то поле безобразное — на удивление.

Россия — Кипр

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры