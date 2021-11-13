Карпин: «Для меня бы было гораздо проблематичнее, если бы нам была нужна только победа»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как настраивает команду на решающий отборочный матч чемпионата мира 2022 против команды Хорватии.
— Златко Далич сказал, что Россия сыграет так, как мы ей позволим. У вас есть что ответить?
— В этом и заключается футбол. Я не видел матчей, в которых одна команда просто стояла бы на поле. Конечно, одна команда будет играть так, как позволяет ей другая.
— Особая сложность в том, что ничья нас устраивает есть? Какие слова сказать игрокам, чтобы решить эту проблему?
— Для меня бы было гораздо проблематичнее, если бы нам была нужна только победа.
Спросите у хорватов, хотели бы они поменяться с нами местами, чтобы их тоже устраивала ничья?
Встреча группы H между командами России и Хорватии пройдет в воскресенье, 14 ноября, и начнется в 17.00 (мск).
Перед последним туром сборная России (22 очка) возглавляет турнирную таблицу группы, хорваты отстают на два балла. Для сохранения первой строчки и завоевания прямой путевки на ЧМ-2022 в Катаре команде Валерия Карпина достаточно не проиграть.
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