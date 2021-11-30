Карпин: «Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу»
21:17
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, каково ему работать в команде.
— Как вам работа тренера сборной после всего этого давления?
— После стыков надо будет об этом подумать. Клубная работа тоже интересная. Она другая, но интересная. Не могу оценить, насколько интереснее. Я молодой мужчина? Я самый старый в РПЛ. Это смешно. В сборной России интересно. Даже сравнивать нельзя. Не могу сказать, что здесь интереснее, чем там. Не могу сказать, что я скучаю по клубному футболу. Прямо сейчас нет.
Слова — это красиво и замечательно. Но главное — это все, что будет на поле. Сегодня я услышал слова от разумных ребят, которые все прекрасно понимали. Я не буду говорить о конкретных вещах. И намекать не буду.
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