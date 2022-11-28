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Сегодня, 21:43

Бэйл — о матче с Англией: «На ЧМ уже было несколько сенсаций, и нет причин, по которым мы не сможем сделать то же самое»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о настрое на матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Англии.

«На турнире уже было несколько сенсаций, и нет причин, по которым мы не сможем сделать то же самое. У всех команд есть слабости. Мы знаем, как трудно нам будет. Англия — очень хорошая команда, один из фаворитов чемпионата мира. Мы не питаем иллюзий, но собираемся выложиться на полную», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Матч сборных Англии и Уэльса пройдет во вторник, 29 ноября.

Сборной Уэльса для выхода в плей-офф чемпионата мира нужно обязательно обыгрывать Англию в последнем туре и надеяться на благоприятный исход параллельной встречи.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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