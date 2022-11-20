Рюдигер — о Бразилии на ЧМ-2022: «Пугающая команда, но я не волнуюсь»

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер поделился эмоциями перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

«Там есть Винисиус, Родриго, и я могу назвать еще десять вариантов. Пугающая команда. Но за 90 минут может случиться все. Нам не стоит никого бояться. Это футбол. Единение помогает в такие моменты. Нужно просто выполнить свою работу. Мы провели много отличных матчей, но сейчас начинается важный этап. Я не волнуюсь. У нас невероятный состав», — цитирует футболиста The Guardian.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Испанией и Японией. В первом матче немцы встретятся с японцами 23 ноября (16:00 мск).