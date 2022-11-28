Камерун — Сербия: видеообзор матча ЧМ-2002

Сборная Сербии со счетом 3:3 сыграла вничью с командой Камеруна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Забитыми мячами в составе сербов отметились Страхинья Павлович, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович, у камерунцев отличились Жан-Шарль Кастеллетто, Венсан Абубакар и Эрик-Максим Шупо-Мотинг (66).

Видеообзор матча ЧМ-2022 Камерун — Сербия

Сборная Сербии занимает четвертое место в турнирной таблице группы G, набрав одно очко в двух матчах. Лидером группы являются бразильцы (3 очка; 1 матч), вторыми идут швейцарцы (3; 1), третьими — камерунцы (1; 2).

В следующем матче сербы сыграют со швейцарцами 2 декабря, камерунцы в этот же день встретятся с бразильцами.