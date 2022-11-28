Чернышов: «Когда сербы повели 3:1, то представили себя у бассейна с бокалом шампанского»

Бывший защитник сборной России и экс-тренер сербского «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 Камерун — Сербия (3:3).

— Игра действительно получилась очень яркой. До этого было много тусклых матчей на чемпионате мира, но вот сейчас турнир начинает раскачиваться, — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова. — Вчера была жаркая игра Испания — Германия (1:1), этот матч был достоин финала. Была настоящая битва не на жизнь, а на смерть.

Сегодня был такой прекрасный матч, когда одна команда выходит вперед, вторая догоняет и сравнивает счет. Для зрителей ничего лучше не придумаешь: шесть мячей и такая интрига во встрече.

Я знаю характер сербов, их менталитет. Когда они повели 3:1, то стали уже праздновать, представили себя у бассейна с бокалом шампанского, что игра уже сделана. Это у них в крови. Еще ничего не решено, а они уже начинают праздновать. Упустили такую важную победу, которая могла им дать перед решающей игрой против Швейцарии хорошие шансы на выход в плей-офф. А теперь ситуация очень сложная.

Камерун? Мы всегда привыкли говорить, что африканские команды недисциплинированные, что если у них что-то не получается, то они бросают играть и не могут собраться. А вот этот Камерун выглядел очень мотивированным, несмотря на то что проигрывали 1:3, продолжали бороться и стараться. Честь и хвала им, что смогли свести матч к ничьей.