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Камерун — Бразилия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сборные Камеруна и Бразилии объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022
Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Бразилии сыграет с командой Камеруна в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Камерун: Эпасси, Ву, Фай, Эбосс, Толо, Замбо-Ангисса, Кунде, Нгамале, Мбемо, Абубакар, Шупо-Мотинг.

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус.

Напомним, что сборная Бразилии уже досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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