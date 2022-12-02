Сборные Камеруна и Бразилии объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборная Бразилии сыграет с командой Камеруна в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Камерун: Эпасси, Ву, Фай, Эбосс, Толо, Замбо-Ангисса, Кунде, Нгамале, Мбемо, Абубакар, Шупо-Мотинг.

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус.

Напомним, что сборная Бразилии уже досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022.