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Корея — Португалия: видеообзор матча ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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2 декабря. Корея — Португалия — 2:1.
Фото Reuters

Сборная Кореи победила команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 2:1.

У португальцев отличился Рикарду Орта, в составе азиатской команды голы забили Ким Ен Гвон и ван Хи Чхан.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Корея — Португалия

Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф, по итогам трех туров с 6 очками заняла первое место в квартете H.

Второй сборной, вышедшей из группы, стала команда Кореи (4), которая опередила уругвайцев (4 очка) благодаря большему числу забитых мячей.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
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