Корея — Португалия: видеообзор матча ЧМ-2022
Сборная Кореи победила команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 2:1.
У португальцев отличился Рикарду Орта, в составе азиатской команды голы забили Ким Ен Гвон и ван Хи Чхан.
Видеообзор матча ЧМ-2022 Корея — Португалия
Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф, по итогам трех туров с 6 очками заняла первое место в квартете H.
Второй сборной, вышедшей из группы, стала команда Кореи (4), которая опередила уругвайцев (4 очка) благодаря большему числу забитых мячей.
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