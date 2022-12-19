Известный повар Нусрет сделал фото с Кубком мира после финала ЧМ-2022. Он не имел права так делать

Популярный турецкий повар Нусрет Гекче опубликовал в своих социальных сетях фото с кубком после финала чемпионата мира-2022 в Катаре. В решающей встрече турнира Аргентина победила Францию (3:3, 4-2 по пен).

Такое фото — нарушение, ведь касаться кубка, по правилам ФИФА, могут только действующие или бывшие чемпионы мира и главы стран.

Сборная Аргентины шесть раз играла в финалах чемпионатов мира и в третий раз стала победителем. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.