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Сегодня, 02:07

Морган раскритиковал BBC: «Будете ли вы делать так же во время ЧМ в США?»

Сергей Разин
корреспондент
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Британский журналист Пирс Морган раскритиковал BBC за решение не транслировать церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре.

«BBC проявил возмутительное неуважение к Катару, отказавшись транслировать церемонию открытия чемпионата мира. Вместо этого они выпустили в эфир очередную популистскую болтовню о том, как это ужасно. Если их это действительно так волнует, то пусть они вернут домой свою огромную армию сотрудников и избавят нас от этого абсурдного лицемерия.

Где было все их морализаторство во время чемпионата мира в России? И будете ли вы делать так же во время следующего турнира в США? Будете обсуждать темы оружия, абортов и другие проблемы? Или вас беспокоят только арабские страны и их культура?" - написал Морган в Twitter.

Вместо церемонии открытия в студии BBC обсуждали проблемы рабочих-мигрантов, нарушения прав человека и негативное отношение к ЛГБТ в стране, а также возможные политические махинации и коррупцию, которые привели к присуждению Катару права проведения чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу 2022
0
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