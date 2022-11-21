Морган раскритиковал BBC: «Будете ли вы делать так же во время ЧМ в США?»

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал BBC за решение не транслировать церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре.

«BBC проявил возмутительное неуважение к Катару, отказавшись транслировать церемонию открытия чемпионата мира. Вместо этого они выпустили в эфир очередную популистскую болтовню о том, как это ужасно. Если их это действительно так волнует, то пусть они вернут домой свою огромную армию сотрудников и избавят нас от этого абсурдного лицемерия.

Где было все их морализаторство во время чемпионата мира в России? И будете ли вы делать так же во время следующего турнира в США? Будете обсуждать темы оружия, абортов и другие проблемы? Или вас беспокоят только арабские страны и их культура?" - написал Морган в Twitter.

Вместо церемонии открытия в студии BBC обсуждали проблемы рабочих-мигрантов, нарушения прав человека и негативное отношение к ЛГБТ в стране, а также возможные политические махинации и коррупцию, которые привели к присуждению Катару права проведения чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.