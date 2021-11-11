Полузащитник Роман Зобнин войдет в заявку сборной России на сегодняшний отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Кипра. А вот вратаря Илью Лантратова решили в нее не включать. Такой вывод можно сделать по майкам, которые начальник нашей команды Сергей Куличенко показал в Twitter.

На красной майке с 11-м номером и фамилией Зобнин напечатан логотип игры Россия — Кипр. На желтой вратарской майке Лантратова такого логотипа нет.

Отборочная встреча между сборными России и Кипра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.