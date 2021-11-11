Россия — Кипр: Зобнин в заявке на игру, Лантратов — нет?
14:10
Полузащитник Роман Зобнин войдет в заявку сборной России на сегодняшний отборочный матч чемпионата мира 2022 года с командой Кипра. А вот вратаря Илью Лантратова решили в нее не включать. Такой вывод можно сделать по майкам, которые начальник нашей команды Сергей Куличенко показал в Twitter.
С Кипром — в красном ?#РоссияКипр ??? pic.twitter.com/5MdWjDhbac— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
На красной майке с 11-м номером и фамилией Зобнин напечатан логотип игры Россия — Кипр. На желтой вратарской майке Лантратова такого логотипа нет.
Отборочная встреча между сборными России и Кипра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.
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