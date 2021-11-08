Иван Сергеев рассказал, когда выполнит обещание и сбреет бороду

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что сбреет бороду уже после возвращения из сборной России.

«Один из болельщиков как-то задал вопрос: «Когда сбреешь бороду?» На что я ответил: «Когда попаду в сборную, тогда и сбрею». И вот через год получилось, что я попал в сборную. Раз сказал, то надо выполнять.

Многие спрашивают: «Когда?» Я сказал, что когда вернусь из сборной, тогда и побреюсь», — сказал Сергеев в интервью YouTube-каналу сборной России.

По календарю ближайшие игры сборной выпали на 11 и 14 ноября. Сначала россиянам предстоит дома сыграть с Кипром, а затем на выезде — против сборной Хорватии.