Иван Сергеев рассказал, когда выполнит обещание и сбреет бороду
21:58
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что сбреет бороду уже после возвращения из сборной России.
«Один из болельщиков как-то задал вопрос: «Когда сбреешь бороду?» На что я ответил: «Когда попаду в сборную, тогда и сбрею». И вот через год получилось, что я попал в сборную. Раз сказал, то надо выполнять.
Многие спрашивают: «Когда?» Я сказал, что когда вернусь из сборной, тогда и побреюсь», — сказал Сергеев в интервью YouTube-каналу сборной России.
По календарю ближайшие игры сборной выпали на 11 и 14 ноября. Сначала россиянам предстоит дома сыграть с Кипром, а затем на выезде — против сборной Хорватии.
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