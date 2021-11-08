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Иван Сергеев рассказал, когда выполнит обещание и сбреет бороду

21:58
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что сбреет бороду уже после возвращения из сборной России.

«Один из болельщиков как-то задал вопрос: «Когда сбреешь бороду?» На что я ответил: «Когда попаду в сборную, тогда и сбрею». И вот через год получилось, что я попал в сборную. Раз сказал, то надо выполнять.

Многие спрашивают: «Когда?» Я сказал, что когда вернусь из сборной, тогда и побреюсь», — сказал Сергеев в интервью YouTube-каналу сборной России.

По календарю ближайшие игры сборной выпали на 11 и 14 ноября. Сначала россиянам предстоит дома сыграть с Кипром, а затем на выезде — против сборной Хорватии.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры