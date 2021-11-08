Иван Сергеев: «Когда узнал окончательный список, то даже до конца не осознавал»

Нападающий сборной России Иван Сергеев поделился эмоциями после дебютного попадания в состав национальной команды.

«О вызове в сборную узнал из соцсетей. Обрадовался, сразу кучу звонков была, сообщений. Готов помогать команде.

У каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную. Когда узнал окончательный список, то даже до конца не осознавал. Только положительные эмоции, даже не знаю, что еще сказать.

Спокойно тренируюсь изо дня в день. Спокойно к этому отношусь. Себе всегда говорю, что надо оставаться человеком и продолжать трудиться», — сказал Сергеев в интервью YouTube-каналу сборной России.

После восьми матчей сборная России лидирует в турнирной таблице в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — по 10), Мальты и Кипра (обе — по 5).