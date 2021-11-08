Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Иван Сергеев: «Когда узнал окончательный список, то даже до конца не осознавал»

21:52
Теги:

Нападающий сборной России Иван Сергеев поделился эмоциями после дебютного попадания в состав национальной команды.

«О вызове в сборную узнал из соцсетей. Обрадовался, сразу кучу звонков была, сообщений. Готов помогать команде.

У каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную. Когда узнал окончательный список, то даже до конца не осознавал. Только положительные эмоции, даже не знаю, что еще сказать.

Спокойно тренируюсь изо дня в день. Спокойно к этому отношусь. Себе всегда говорю, что надо оставаться человеком и продолжать трудиться», — сказал Сергеев в интервью YouTube-каналу сборной России.

После восьми матчей сборная России лидирует в турнирной таблице в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — по 10), Мальты и Кипра (обе — по 5).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры


  • KS

    Иван, не подведи Самару , Россию И Валеру. Ты молодец

    08.11.2021