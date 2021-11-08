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Джеко может пропустить матч с Украиной из-за травмы

8 ноября, 23:22
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Сборная Украины в рамках решающего матча отборочного цикла чемпионата мира-2022 сыграет против Боснии и Герцеговины.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола боснийцев, повреждение в игре за «Интер» получил нападающий Эдин Джеко.

«МРТ подтвердила определенную степень повреждения мышц задней поверхности бедра, поэтому Джеко прошел курс физиотерапии», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора
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