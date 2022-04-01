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Сегодня, 20:15

В матче открытия чемпионата мира-2022 сборная Катара сыграет с Эквадором

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Катара.
Фото Reuters

В матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Катара встретится с командой Эквадора в рамках группы A.

Об этом стало известно в ходе жеребьевки группового турнира, проходящей сегодня, 1 апреля, в Дохе (Катар).

Встреча состоится 21 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени на стадионе «Аль-Бейт».

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Игры группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

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