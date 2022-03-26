Итальянская федерация футбола хочет отговорить Манчини покидать сборную Италии

Руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) 26 марта проведет встречу с главным тренером национальной команды Роберто Манчини, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, президент FIGC Габриэле Гравина хочет убедить Манчини не покидать сборную после поражения в стыковом матче ЧМ-2022 против Северной Македонии (0:1). Если же Манчини решит уйти, то FIGC попытается договориться с Фабио Каннаваро. Также в списке возможных сменщиков Андреа Пирло, Клаудио Раньери и Роберто Де Дзерби.

Сборная Италии уступила Северной Македонии и не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию.