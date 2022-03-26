Скалони: «Ди Мария из-за травмы приложил огромные усилия, чтобы сыграть против сборной Венесуэлы»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:0).

«Будем надеяться, что это была не последняя игра при своих болельщиках перед чемпионатом мира. Играть в нашей стране — одно удовольствие. Ди Мария ранее получил травму, но приложил огромные усилия, чтобы быть сегодня на поле. Мы должны ценить это, потому что он не хотел пропустить этот матч, последний в нашей стране. Я ценю это желание быть с командой. Я бы не хотел, чтобы были потери. Нам не везет с травмами и дисквалификациями. Самое главное — не верить тому, что если ты выигрываешь, то все хорошо, а когда проигрываешь, все плохо. Важно всегда совершенствоваться», — приводит слова Скалони официальный сайт национальной команды.

Аргентина с 38 очками занимает второе место в группе Южной Америки, гарантировав себе выход на ЧМ-2022. Венесуэла с 10 очками — на последней строчке.