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Сегодня, 06:31

Скалони: «Ди Мария из-за травмы приложил огромные усилия, чтобы сыграть против сборной Венесуэлы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:0).

«Будем надеяться, что это была не последняя игра при своих болельщиках перед чемпионатом мира. Играть в нашей стране — одно удовольствие. Ди Мария ранее получил травму, но приложил огромные усилия, чтобы быть сегодня на поле. Мы должны ценить это, потому что он не хотел пропустить этот матч, последний в нашей стране. Я ценю это желание быть с командой. Я бы не хотел, чтобы были потери. Нам не везет с травмами и дисквалификациями. Самое главное — не верить тому, что если ты выигрываешь, то все хорошо, а когда проигрываешь, все плохо. Важно всегда совершенствоваться», — приводит слова Скалони официальный сайт национальной команды.

Аргентина с 38 очками занимает второе место в группе Южной Америки, гарантировав себе выход на ЧМ-2022. Венесуэла с 10 очками — на последней строчке.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Анхель Ди Мария
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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