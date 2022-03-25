Италия — четвертый действующий чемпион Европы, который не попал на чемпионат мира

Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Итальянцы — четвертая команда, которой не удалось пробиться на чемпионат мира в статусе действующего чемпиона Европы.

В Аргентину-1978 не отобралась Чехословакия, в США-1994 — Дания, в Германиию-2006 — Греция.

Успешнее всего статус европейского чемпиона подтверждали Германия в 1974 году и Испания в 2010-м, а Италия после победы на Евро-1968 побывала в финале мексиканского ЧМ.

Результаты действующих чемпионов Европы на чемпионатах мира