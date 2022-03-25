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Сегодня, 14:45

Италия — четвертый действующий чемпион Европы, который не попал на чемпионат мира

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марко Верратти.
Фото Reuters

Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Итальянцы — четвертая команда, которой не удалось пробиться на чемпионат мира в статусе действующего чемпиона Европы.

В Аргентину-1978 не отобралась Чехословакия, в США-1994 — Дания, в Германиию-2006 — Греция.

Успешнее всего статус европейского чемпиона подтверждали Германия в 1974 году и Испания в 2010-м, а Италия после победы на Евро-1968 побывала в финале мексиканского ЧМ.

Результаты действующих чемпионов Европы на чемпионатах мира

Год

Страна

Чемпион Европы

Результат

1962

Чили

СССР

1/4 финала

1966

Англия

Испания

3-е место в группе

1970

Мексика

Италия

2-е место

1974

ФРГ

ФРГ

Победа

1978

Аргентина

Чехословакия

Не отобралась

1982

Испания

ФРГ

2-е место

1986

Мексика

Франция

3-е место

1990

Италия

Голландия

1/8 финала

1994

США

Дания

Не отобралась

1998

Франция

Германия

1/4 финала

2002

Корея/Япония

Франция

4-е место в группе

2006

Германия

Греция

Не отобралась

2010

ЮАР

Испания

Победа

2014

Бразилия

Испания

3-е место в группе

2018

Россия

Португалия

1/8 финала

2020

Катар

Италия

Не отобралась

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Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
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