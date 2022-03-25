Италия — четвертый действующий чемпион Европы, который не попал на чемпионат мира
Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Итальянцы — четвертая команда, которой не удалось пробиться на чемпионат мира в статусе действующего чемпиона Европы.
В Аргентину-1978 не отобралась Чехословакия, в США-1994 — Дания, в Германиию-2006 — Греция.
Успешнее всего статус европейского чемпиона подтверждали Германия в 1974 году и Испания в 2010-м, а Италия после победы на Евро-1968 побывала в финале мексиканского ЧМ.
Результаты действующих чемпионов Европы на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Чемпион Европы
|
Результат
|
|
1962
|
Чили
|
СССР
|
1/4 финала
|
1966
|
Англия
|
Испания
|
3-е место в группе
|
1970
|
Мексика
|
Италия
|
2-е место
|
1974
|
ФРГ
|
ФРГ
|
Победа
|
1978
|
Аргентина
|
Чехословакия
|
Не отобралась
|
1982
|
Испания
|
ФРГ
|
2-е место
|
1986
|
Мексика
|
Франция
|
3-е место
|
1990
|
Италия
|
Голландия
|
1/8 финала
|
1994
|
США
|
Дания
|
Не отобралась
|
1998
|
Франция
|
Германия
|
1/4 финала
|
2002
|
Корея/Япония
|
Франция
|
4-е место в группе
|
2006
|
Германия
|
Греция
|
Не отобралась
|
2010
|
ЮАР
|
Испания
|
Победа
|
2014
|
Бразилия
|
Испания
|
3-е место в группе
|
2018
|
Россия
|
Португалия
|
1/8 финала
|
2020
|
Катар
|
Италия
|
Не отобралась