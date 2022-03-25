Италия повторила грустное достижение Англии, антирекорд — у Уругвая

Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Для итальянцев этот пропуск станет вторым подряд и четвертым в истории, ранее они не участвовали в финальном турнире в 1930, 1958 и 2018 году.

«Скуадра адзурра» — единственный из восьми чемпионов мира, которому не удалось отобраться на ЧМ-2022 в Катаре. В XXI веке чемпионат не досчитается обладателя титула всего в третий раз: в 2005 году Уругвай уступил в стыках Австралии, а в 2017-м итальянцы — Швеции.

Италия после завоевания первого звания чемпиона мира (всего — четыре) не попала в финальный турнир ЧМ в третий раз, столько же пропусков у чемпиона мира-1966 Англии. Помимо них не проходил отбор только еще один чемпион мира — Уругвай. Уругвайцы брали золото в 1930-м и 1950-м и при этом пропустили восемь финальных турниров.

Чемпионы мира, пропускавшие чемпионат мира