Италия повторила грустное достижение Англии, антирекорд — у Уругвая
Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Для итальянцев этот пропуск станет вторым подряд и четвертым в истории, ранее они не участвовали в финальном турнире в 1930, 1958 и 2018 году.
«Скуадра адзурра» — единственный из восьми чемпионов мира, которому не удалось отобраться на ЧМ-2022 в Катаре. В XXI веке чемпионат не досчитается обладателя титула всего в третий раз: в 2005 году Уругвай уступил в стыках Австралии, а в 2017-м итальянцы — Швеции.
Италия после завоевания первого звания чемпиона мира (всего — четыре) не попала в финальный турнир ЧМ в третий раз, столько же пропусков у чемпиона мира-1966 Англии. Помимо них не проходил отбор только еще один чемпион мира — Уругвай. Уругвайцы брали золото в 1930-м и 1950-м и при этом пропустили восемь финальных турниров.
Чемпионы мира, пропускавшие чемпионат мира
|
Год
|
Страна
|
Чемпион
|
Чемпионы мира
|
Не попавшие чемпионы
|
1930
|
Уругвай
|
Уругвай
|
-
|
-
|
1934
|
Италия
|
Италия
|
0/1
|
Уругвай
|
1938
|
Франция
|
Италия
|
1/2
|
Уругвай
|
1950
|
Бразилия
|
Уругвай
|
2/2
|
-
|
1954
|
Швейцария
|
ФРГ
|
2/2
|
-
|
1958
|
Швеция
|
Бразилия
|
1/3
|
Италия, Уругвай
|
1962
|
Чили
|
Бразилия
|
4/4
|
-
|
1966
|
Англия
|
Англия
|
4/4
|
-
|
1970
|
Мексика
|
Бразилия
|
5/5
|
-
|
1974
|
ФРГ
|
ФРГ
|
4/5
|
Англия
|
1978
|
Аргентина
|
Аргентина
|
3/5
|
Уругвай, Англия
|
1982
|
Испания
|
Италия
|
5/6
|
Уругвай
|
1986
|
Мексика
|
Аргентина
|
6/6
|
-
|
1990
|
Италия
|
ФРГ
|
6/6
|
-
|
1994
|
США
|
Бразилия
|
4/6
|
Англия, Уругвай
|
1998
|
Франция
|
Франция
|
5/6
|
Уругвай
|
2002
|
Корея/Япония
|
Бразилия
|
7/7
|
-
|
2006
|
Германия
|
Италия
|
6/7
|
Уругвай
|
2010
|
ЮАР
|
Испания
|
7/7
|
-
|
2014
|
Бразилия
|
Германия
|
8/8
|
-
|
2018
|
Россия
|
Франция
|
7/8
|
Италия
|
2022
|
Катар
|
?
|
7/8
|
Италия