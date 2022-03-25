Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:40

Италия повторила грустное достижение Англии, антирекорд — у Уругвая

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберто Манчини.
Фото AFP

Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Для итальянцев этот пропуск станет вторым подряд и четвертым в истории, ранее они не участвовали в финальном турнире в 1930, 1958 и 2018 году.

«Скуадра адзурра» — единственный из восьми чемпионов мира, которому не удалось отобраться на ЧМ-2022 в Катаре. В XXI веке чемпионат не досчитается обладателя титула всего в третий раз: в 2005 году Уругвай уступил в стыках Австралии, а в 2017-м итальянцы — Швеции.

Италия после завоевания первого звания чемпиона мира (всего — четыре) не попала в финальный турнир ЧМ в третий раз, столько же пропусков у чемпиона мира-1966 Англии. Помимо них не проходил отбор только еще один чемпион мира — Уругвай. Уругвайцы брали золото в 1930-м и 1950-м и при этом пропустили восемь финальных турниров.

Чемпионы мира, пропускавшие чемпионат мира

Год

Страна

Чемпион

Чемпионы мира

Не попавшие чемпионы

1930

Уругвай

Уругвай

-

-

1934

Италия

Италия

0/1

Уругвай

1938

Франция

Италия

1/2

Уругвай

1950

Бразилия

Уругвай

2/2

-

1954

Швейцария

ФРГ

2/2

-

1958

Швеция

Бразилия

1/3

Италия, Уругвай

1962

Чили

Бразилия

4/4

-

1966

Англия

Англия

4/4

-

1970

Мексика

Бразилия

5/5

-

1974

ФРГ

ФРГ

4/5

Англия

1978

Аргентина

Аргентина

3/5

Уругвай, Англия

1982

Испания

Италия

5/6

Уругвай

1986

Мексика

Аргентина

6/6

-

1990

Италия

ФРГ

6/6

-

1994

США

Бразилия

4/6

Англия, Уругвай

1998

Франция

Франция

5/6

Уругвай

2002

Корея/Япония

Бразилия

7/7

-

2006

Германия

Италия

6/7

Уругвай

2010

ЮАР

Испания

7/7

-

2014

Бразилия

Германия

8/8

-

2018

Россия

Франция

7/8

Италия

2022

Катар

?

7/8

Италия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
Футбол
Сборная Италии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
«Только не ориентирующиеся верят, что мы будем в еврокубках». Зарема предложила создать новый турнир в России
Италия позволила Аргентине повторить свое достижение по числу участий в чемпионате мира
Италия — четвертый действующий чемпион Европы, который не попал на чемпионат мира
Скалони: «В матче с Венесуэлой у Месси будет возможность наилучшим образом попрощаться с Аргентиной»
Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой
Камоцци — о непопадании сборной Италии на ЧМ-2022: «Все разочарованы и возмущены»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скалони: «В матче с Венесуэлой у Месси будет возможность наилучшим образом попрощаться с Аргентиной»

Италия — четвертый действующий чемпион Европы, который не попал на чемпионат мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости