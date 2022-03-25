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Сегодня, 14:50

Италия позволила Аргентине повторить свое достижение по числу участий в чемпионате мира

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алессандро Флоренци и Джорджо Кьеллини.
Фото Getty Images

Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Из-за провала на Сицилии итальянцы в конце года позволят Аргентине сравняться с собой по числу участий в финальных стадиях чемпионатов мира — по 18.

Лучший результат имеет только не пропускавшая главных футбольных турниров Бразилия и Германия, которая не попала в Уругвай в 1930-м и в Бразилию в 1950-м.

Кроме того, аргентинцы точно подвинут итальянцев с третьего места по числу матчей. Также очень уязвимое преимущество Италии над Аргентиной по победам (45:43).

Лидеры по количеству попаданий на чемпионаты мира

Страна

Дебют

Попадания*

Матчи

Титулы

Бразилия

1930

22

109

5

Германия/ФРГ

1934

19

109

4

Италия

1934

18

83

4

Аргентина

1930

18

81

2

Мексика

1930

17

57

0

Англия

1950

16

69

1

Франция

1930

16

66

2

Испания

1934

16

63

1

Уругвай

1930

14

56

2

Бельгия

1930

14

48

0

* С учетом отбора на ЧМ-2022.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
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