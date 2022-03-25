Италия позволила Аргентине повторить свое достижение по числу участий в чемпионате мира
Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Из-за провала на Сицилии итальянцы в конце года позволят Аргентине сравняться с собой по числу участий в финальных стадиях чемпионатов мира — по 18.
Лучший результат имеет только не пропускавшая главных футбольных турниров Бразилия и Германия, которая не попала в Уругвай в 1930-м и в Бразилию в 1950-м.
Кроме того, аргентинцы точно подвинут итальянцев с третьего места по числу матчей. Также очень уязвимое преимущество Италии над Аргентиной по победам (45:43).
Лидеры по количеству попаданий на чемпионаты мира
|
Страна
|
Дебют
|
Попадания*
|
Матчи
|
Титулы
|
Бразилия
|
1930
|
22
|
109
|
5
|
Германия/ФРГ
|
1934
|
19
|
109
|
4
|
Италия
|
1934
|
18
|
83
|
4
|
Аргентина
|
1930
|
18
|
81
|
2
|
Мексика
|
1930
|
17
|
57
|
0
|
Англия
|
1950
|
16
|
69
|
1
|
Франция
|
1930
|
16
|
66
|
2
|
Испания
|
1934
|
16
|
63
|
1
|
Уругвай
|
1930
|
14
|
56
|
2
|
Бельгия
|
1930
|
14
|
48
|
0
* С учетом отбора на ЧМ-2022.