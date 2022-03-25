Италия позволила Аргентине повторить свое достижение по числу участий в чемпионате мира

Сборная Италии после поражения в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1) потеряла шансы на попадание на чемпионат мира в Катаре. Из-за провала на Сицилии итальянцы в конце года позволят Аргентине сравняться с собой по числу участий в финальных стадиях чемпионатов мира — по 18.

Лучший результат имеет только не пропускавшая главных футбольных турниров Бразилия и Германия, которая не попала в Уругвай в 1930-м и в Бразилию в 1950-м.

Кроме того, аргентинцы точно подвинут итальянцев с третьего места по числу матчей. Также очень уязвимое преимущество Италии над Аргентиной по победам (45:43).

Лидеры по количеству попаданий на чемпионаты мира

Страна Дебют Попадания* Матчи Титулы Бразилия 1930 22 109 5 Германия/ФРГ 1934 19 109 4 Италия 1934 18 83 4 Аргентина 1930 18 81 2 Мексика 1930 17 57 0 Англия 1950 16 69 1 Франция 1930 16 66 2 Испания 1934 16 63 1 Уругвай 1930 14 56 2 Бельгия 1930 14 48 0

* С учетом отбора на ЧМ-2022.