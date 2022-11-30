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Судейство

Сегодня, 15:15

Иран — США: Матеу Лаос — кандидат на судейство финала

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча Иран — США.
Фото Reuters

Испанец Антонио Мигель Матеу Лаос, в минувший вторник проведший второй матч на ЧМ-2022, стал одним из главных кандидатов на судейство финала турнира. Конечно, при условии, что он продолжит работать на таком же уровне, а в решающей встрече сойдутся две европейские сборные или команды не из Европы.

Судейские руководители ФИФА Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка угадали с назначением — их выбор арбитра встречи Иран — США (0:1) полностью оправдался. Матеу Лаос с его необычной манерой поведения на поле идеально подошел к матчу, у которого была политическая подоплека. К счастью, иранцы и американцы постарались играть в футбол, забыв (или совсем не думая) о политике. А судья им помог в этом.

Испанец может кому-то не нравиться своими жестами, ужимками, готовностью поговорить, но это все нередко ему помогает. Его спокойствие и улыбка обезоруживают. Итог — все довольны.

Иранцы, не сумевшие переиграть соперника, в конце матча попытались схитрить и обмануть судью. Но падение Мехди Тареми вызвало только недоумение.

Эпизод матча Иран — США.
Эпизод матча Иран — США.
Эпизод матча Иран — США.
Эпизод матча Иран — США.
Эпизод матча Иран — США.
Эпизод матча Иран — США.
Эпизод матча Иран — США.
Эпизод матча Иран — США.

Европейские арбитры — лучшие на этом турнире. С ними, возможно, в целом могут сравниваться только южноамериканцы. И кого попытался обмануть Тареми — Матеу Лаоса? Американец Кэмерон Картер-Викерс только положил руку на иранца, не сделав никаких задерживающих соперника движений. Но нападающий решил заработать на ровном месте пенальти и упал, хотя мог продолжить бег и попытаться забить.

Достоин быть отмеченным второй ассистент Матеу Лаоса — Роберто Диас Перес дель Паломар. За эпизод в конце первого тайма, когда он в непростой ситуации правильно определил положение «вне игры», и гол сборной США был отменен. САОТ (система полуавтоматического определения офсайда) подтвердила его решение.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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