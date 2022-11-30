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Сегодня, 14:00

Аргентинский хавбек «Оренбурга» Вера считает, что России было бы сложно выйти в плей-офф ЧМ-2022

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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера считает, что сборной России было бы сложно выйти в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Трудно сказать, смогла бы Россия выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре, если бы играла там. На мундиале много хороших команд, России было бы сложно», — приводит слова Веры Metaratings.ru.

Сборная России должна была сыграть в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022. В стыковых матчах россияне попали на Польшу, а в случае успеха — могли сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия. В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от своих соревнований, россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-orenburga-vera-zayavil-chto-sbornoy-rossii-bylo-by-slozhno-vyyti-v-pley-off-chm-2022-1427541/
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