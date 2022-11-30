Аргентинский хавбек «Оренбурга» Вера считает, что России было бы сложно выйти в плей-офф ЧМ-2022

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера считает, что сборной России было бы сложно выйти в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Трудно сказать, смогла бы Россия выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре, если бы играла там. На мундиале много хороших команд, России было бы сложно», — приводит слова Веры Metaratings.ru.

Сборная России должна была сыграть в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022. В стыковых матчах россияне попали на Польшу, а в случае успеха — могли сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия. В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от своих соревнований, россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.