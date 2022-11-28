Бразилия — Швейцария: прямая трансляция матча ЧМ-2022

28 ноября в Дохе (Катар) сборная Бразилии сыграет против Швейцарии в матче группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия — Швейцария. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 18.45).

Бразильцы с 3 очками лидируют в турнирной таблице группы G. Швейцария (3 балла) располагается на второй строчке.

24 ноября команда Тите победила Сербию (2:0) в матче ЧМ-2022, а швейцарцы выиграли у Камеруна (1:0).