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Сегодня, 17:00

Бразилия — Швейцария: прямая трансляция матча ЧМ-2022

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Ришарлисон.
Фото Reuters

28 ноября в Дохе (Катар) сборная Бразилии сыграет против Швейцарии в матче группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия — Швейцария. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 18.45).

Бразильцы с 3 очками лидируют в турнирной таблице группы G. Швейцария (3 балла) располагается на второй строчке.

24 ноября команда Тите победила Сербию (2:0) в матче ЧМ-2022, а швейцарцы выиграли у Камеруна (1:0).

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Швейцария

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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